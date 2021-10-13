Москва, 13 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Экспортёры энергоресуров из развивающихся стран стали более привлекательными на фоне энергетического кризиса. Россия в таких условиях становится излюбленной точкой вложений трейдеров, пишет Bloomberg.

Irishtimes.com Нефть

«Мировой энергетический хаос делает Россию лучшим выбором среди развивающихся рынков», — отмечает издание.

Так, в октябре курсы российских акций растут, а ценные бумаги других развивающихся стран теряют в цене. Рубль укрепился больше, чем все остальные валюты на формирующихся рынках.

По словам главного специалиста по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акая, энергоресурсы дешеветь не будут, и дефицит обернётся на пользу компаниям из сырьевых стран-экспортеров. Рейтинги экспортеров энергоресурсов и сырья продолжат расти.

Агентство отмечает, что Россия сейчас привлекательна как нефтяная и газовая сверхдержава со здоровыми финансами. При золотовалютных запасах в $600 млрд у неё завидно низкие долги.

Прибыльность российских акций в настоящее время выше, если судить по прогнозам годовой доходности акций с учётом котировок московской биржи. Для российских компаний прогноз доходности увеличился на 15%, для компаний из Саудовской Аравии — на 6,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели мировые цены на энергоносители рекордно росли.

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