Москва, 13 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Во вторник, 12 октября, нефть торговалась стабильно, засев немногим ниже трехлетних максимумов, достигнутых в районе 84,60 долларов за баррель. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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По его словам, по итогам дня нефть марки Brent немного подешевела, но осталась над уровнем 83 доллара. Сегодня, 13 октября, в начале торгов котировки в моменте передвигали локальные минимумы, однако пока удерживаются на плаву, и импульс «медвежьей коррекции» выглядит слабым, отметил эксперт.

Дадашев добавил, что с технической точки зрения текущая пауза выглядит вполне оправданно, учитывая масштабы недавнего ралли, которое в какой-то мере перегрело рынок. Откат может получить развитие в ближайшей перспективе, однако опасаться глубокого падения пока, пожалуй, не стоит, особенно учитывая сохранение высоких цен на газ, считает он.

По его словам, в связи с празднованием Дня Колумба, американская отраслевая статистика на этой неделе смещается на один день. Соответственно, сегодня вечером будут представлены данные по запасам от API, а в четверг (14 октября) выйдут официальные цифры минэнерго США. Если запасы отразят увеличение на прошлой неделе, это станет аргументом в пользу более агрессивной фиксации прибыли в ближайшие дни, отметил он

Дадашев добавил, что на сегодня главным фактором риска для Brent будет реакция доллара на отчет из США. Если инфляция превысит прогнозы, это повысит вероятность более раннего ужесточения политики ФРС и надавит на рисковые активы, включая нефть. Ближайшая поддержка на данный момент проходит в районе 82,60 долларов, где остановилось утреннее падение. Далее фокус внимания игроков сместится на уровень 82 доллара. В случае возобновления роста фьючерсы первым делом нацелятся на область 83,60 долларов, сказал он.