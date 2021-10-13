13 октября 2021 | Время чтения 7 мин

США слишком удобно критиковать других за их преступления против человечности, в то время как сами они не хотят посмотреть на себя в зеркало.

Максим Исаев, , 13:17 — REGNUM США, чьи власти всегда с готовностью обвиняют другие страны в самых тяжких преступлениях, сами оказываются неспособны должным образом оценить собственную историю, в которой есть примеры бесчеловечности, пишут Эмили Прей и Азим Ибрагим в статье, вышедшей 11 октября в Foreign Policy.

Ковбой Цитата из к/ф «Назад в будущее 3». реж Роберт Земекис. 1990. США

«Сегодня в США отмечается День коренных народов, и президент США Джо Байден стал первым главой Белого дома, выступившим с заявлением по этому случаю. Тем не менее Соединенные Штаты могут сделать гораздо больше», — указывают авторы.

«Подобному тому, как со своей историей колонизации, сопряженной с геноцидом, себя пытается соотнести Канада, США необходимо пойти на те же шаги. Этот шаг необходим не только с моральной точки зрения для решения внутриполитических задач, он также носит жизненно важный характер, если Вашингтон по-прежнему хочет считаться надежным противником жестких режимов по всему миру», — добавили они.

В мае этого года в канадской провинции Британская Колумбия в бывшей школе-интернате для индейцев в городе Камлупс были обнаружены 215 безымянных могил. Через месяц в провинции Саскачеван также поблизости от бывшей школы-интерната было найдено еще 751 такое захоронение. Некоторым из детей было всего три года. Считается, что в таких «школах» по всей Канаде скончались от 4 до 10 тыс. детей.

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Однако заставляла детей из числа представителей коренных народов посещать школы-интернаты не только Канада. В самих США в прошлом было много подобных страшных примеров санкционированной правительством жесткости. Так, на протяжении XIX и XX веков в США работало более 350 школ-интернатов, финансируемых государством, а зачастую и церковью.

К счастью, назначение Байденом Деб Холанн на пост главы министерства внутренних дел — которое впервые возглавил представителей коренного населения США — создало условия для изучения американским правительством своих колониальных преступлений. Так, в июне ведомство объявило о начале проведения Федеральной инициативы по изучению индейских интернатов (Federal Indian Boarding School Initiative) — всесторонней проверки легальности федеральных интернатов.

В пресс-релизе самого же ведомства о начале проверки указывалось, что «целью создания интернатов для индейцев была культурная ассимиляция детей из числа представителей коренного населения посредством насильственного их переселения из родных домов и общин в отделанные центры проживания, где происходило насильственное подавление их — индейцев, коренных жителей Аляски и Гавайев — идентичности, языка и верований. На протяжении 150 лет из родных общин были вывезены сотни тысяч детей представителей коренных народов».

Через эти школы прошли сотни тысяч детей представителей коренных народов США, многие из которых скончались во время обучения в них в период с 1869 по 1970-е годы, пока в 1978 году не был принят Закон о благосостоянии детей индейцев (Indian Child Welfare Act), наконец позволивший родителям коренных американцев законно запрещать отправлять своих детей в эти школы.

Школа-интернат в Канаде

В XIX веке такая политика была до печального типичной в колониальных государствах, она прямо противоречит Конвенции о геноциде 1948 года и, таким образом, соответствует действующему юридическому определению геноцида в международном праве. Иными словами, по крайней мере, между 1948 и 1978 годами США не только несли моральную, но и юридическую ответственность за геноцид против собственного народа.

Конвенция о геноциде 1948 года конкретно включает в себя разлучение детей с их семьями с намерением уничтожить идентичность группы, частично или полностью. В той мере, в какой школы-интернаты были специально созданы для того, чтобы «убить индейца, спасти человека», их ассимиляционистские амбиции были явно примером геноцида.

Когда такая политика проводится в других странах, нынешние США сразу же видят всю суть такого курса. Так, Байден и его предшественники в качестве критерия, по которому обращение китайских властей с уйгурами — коренным народом Синьцзяна — было отнесено к геноциду, использовали именно изъятие детей из семей и помещение их в государственные школы-интернаты.

Программа школ-интернатов в США была специально предназначена для того, чтобы стереть индейскую идентичность детей точно так же, как текущая политика Пекина призвана стереть культурную идентичность детей уйгуров, которых они забрали у их родителей. Даже без учета прошлых зверств против индейского населения одно только это преступление, совершенное после того, как Соединенные Штаты подписали соответствующую конвенцию, было актом геноцида в юридическом смысле. Вашингтон нарушал эту международную конвенцию до 1978 года точно так же, как сейчас это делает Пекин.

Заставить американцев серьезно посмотреть на свою историю — задача политически непростая. От истории и наследия рабства до памятников Конфедерации — почти все призывы к объективному изучению истории США подвергаются сомнению, в первую очередь консерваторами. Они предпочитают верить в иллюзорное совершенство страны, а не видеть ее такой, какой она на самом деле является — часто далекой от своих же идеалов.

Но цена, которую американцы платят за отказ от объективного взгляда на свое прошлое, высока. За последнее десятилетие все больше граждан страны начали соотносить себя с историей рабства и расизма в своей стране, и они все больше осознают бремя, которое это все еще возлагает, особенно на современных чернокожих сограждан.

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Но когда дело доходит до наследия геноцида коренных американцев, подобного прозрения не произошло. Коренные граждане США по-прежнему маргинализованы как в политическом, так и в экономическом плане. Достигнуты значительные успехи в защите прав коренных американцев и их племенного титула, тогда как благодаря нескольким казино и другим предприятиям на исконных землях некоторые из представителей коренного населения поправили своё экономическое положение, однако едва ли можно сказать, что это можно считать достаточной моральной компенсацией за более чем четыре столетия угнетения и физического и культурного уничтожения. До тех пор, пока эта история, как и история рабства, не будет должным образом изучена, отражена в публичном политическом дискурсе и пока она не станет частью мышления широкой общественности, коренные американские граждане будут оставаться маргинализированными и угнетенными.

Отказ США от того, чтобы признавать непростой характер своей истории, дорого обходится Вашингтону на международной арене. Доминирующее место Америки в мире после Второй мировой войны было основано на моральном лидерстве. Это была не просто риторика победителя: Вашингтон создал сильную сеть союзников, которая подтолкнула их к гегемонистскому глобальному положению после Второй мировой войны, отчасти это заключалось в том, что Вашингтон рассматривался как сила добра.

Однако после войны в Ираке, финансового кризиса 2008 года, провалов США во время «арабской весны» и правления Дональда Трампа ни одна другая страна больше не верит в моральный авторитет и лидерство Америки. Другие государства могут по-прежнему уважать грубую военную мощь Соединенных Штатов, но ее пределы были продемонстрированы в Ираке и Афганистане. Без этого принципиального лидерства в мире и без международной веры в моральные цели Америки страна никогда больше не будет пользоваться альянсом доброй воли и справедливой цели, которые составляли «свободный мир».

Когда в этом году США объявили ситуацию в Синьцзяне геноцидом, Пекин резким образом напомнил Вашингтону об этой истории. Тем же ответила и Анкара, когда Байден признал геноцид армян в Османской империи. Нынешние американские власти справедливо считают, что защитить и укрепить роль США в мире, а также обеспечить их национальную безопасность и глобальные интересы, можно лишь тогда, когда страны мира вновь будут смотреть на Вашингтон как на силу добра и как на морального лидера, который готов защищать права человека и международное право.

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Однако добиться этого невозможно, пока страна отказывается изгонять геноцидных демонов собственной истории. США слишком удобно критиковать других за их преступления против человечности, в то время как сами они не хотят посмотреть на себя в зеркало. Всем же остальным очевидно поведение Вашингтона.

Деятельность Холанн — позитивный шаг в правильном направлении. Но администрация в целом и президент в частности имеют возможность, наконец, взять на себя ответственность за этот вопрос и начать общенациональную дискуссию о сложной истории коренных жителей США. Если все сделать правильно, наконец, возможно, удастся успокоить многих призраков истории, которые все еще преследуют страну.