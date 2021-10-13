Москва, , 10:30 — REGNUM Т.н. «углеродные» налоги, которые в ЕС не считают таковыми, не будут дискриминировать Россию, так как европейские бизнесмены тоже будут обязаны приобретать такие сертификаты. Об этом 13 октября заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер на панели «Влияние европейского «зеленого» курса на российско-европейское сотрудничество в области энергетики» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

«Я слышал, что российские коллеги называют это налогом, но это не налог. Это будет обязанность по приобретению углеродных сертификатов, недискриминационным образом, потому что конкуренты из Европы тоже должны будут приобретать соответствующие сертификаты для углеродоемкой продукции», — сказал он.

Также Эдерер уточнил, что этот вопрос в настоящее время уже обсуждается Россией и Евросоюзом.

«Мы уже начали переговоры между Еврокомиссией и Россией на самых разных уровнях… Будут проведены и визиты высокопоставленного уровня», — добавил посол ЕС в РФ.

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