Сыктывкар, 13 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Республика Коми вслед за другими регионами вводит систему QR-кодов. Антиковидный «пропуск» в общественных местах начнут спрашивать с 21 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

geralt QR-код

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В регионе продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий. Сохраняются действующие ограничения на работу кинотеатров (кинозалов), театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа при условии 50% заполнения зала.

С 21 октября вводятся аналогичные ограничения на работу организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий. Они должны обеспечить соблюдение условия заполнения зала (трибуны) спортивного сооружения не более чем на 50 процентов от его общей вместимости.

Вместе с тем с 21 октября в указанных выше организациях разрешается проведение мероприятий с заполнением зала 100% при соблюдении дополнительного условия — всем посетителям (зрителям) необходимо иметь: QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции или QR-код перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-тестирования на выявление возбудителя COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине заведения оказались технически не готовы к введению системы QR-кодов, поэтому власти сдвинули сроки ее введения на месяц.