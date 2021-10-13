Екатеринбург, 13 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В результате ДТП в Верх-Исетском районе Екатеринбурга престарелая женщина-пешеход получила серьёзные травмы. Виновник происшествия попал под уголовное преследование, материалы дела переданы суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП

В совершении преступления предусмотренного я. 1 ст 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») обвиняется уроженец Челябинска 1990 г.р.

По версии следствия, мужчина, выполняя поворот налево на улице Белореченская не убедился в безопасности манёвра и допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу между жилыми домами. В результате пожилой женщине потребовалась помощь медиков, у пациентки диагностировали перелом бедра.