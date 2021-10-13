Уфа, 13 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Уголовное дело о незаконном привлечении средств дольщиков на сумму свыше 600 млн рублей возбуждено в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сотрудники прокуратуры Кировского района г. Уфы установили, что с 2017 по 2018 год сотрудники ООО «Литер 4» привлекли деньги дольщиков для возведения ЖК «Комфорт-квартал «Московский. Литер 4» на сумму свыше 600 млн рублей.

По версии сотрудников правоохранительных органов, застройщик обещал построить 19-этажный многоквартирный дом, ограниченный улицами Айской, Сун-Ят-Сена и Большой Московской г. Уфы.

В материалах дела указано, что договоры были заключены с 224 гражданами, которые передали деньги.

«Здание, которое фирма обещала сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года осталось недостроенным, степень его готовности составляет 30%. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении неустановленного лица компании-застройщика возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены сдать до конца года три проблемных дома.