В Калужской области ликвидируют два очага чумы свиней
Калуга, 13 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Кировском районе у деревни Якимово и на границе Обнинска и Жуковского района проводится активная работа по ликвидации очага африканской чумы свиней (АЧС), сообщает 13 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Сергея Соколовского.
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством государственной ветеринарной службой совместно с органами местного самоуправления, силовыми ведомствами и кировского свинокомплекса ООО «Рассвет Плюс Юг» определены силы и средства для изъятия в угрожаемых зонах свинопоголовья и контроля безопасности проведения последующих ветеринарных мероприятий. Кроме того, определяются места, где будет производиться бескровный убой животных и их сжигание. Обращено внимание на необходимость усиления разъяснительной работы с населением как по вопросам последующей компенсации убытков владельцам свиноводческих хозяйств, так и правилам поведения населения.
В общей сложности в угрожаемые зоны АЧС попали 80 населенных пунктов Боровского, Жуковского Кировского, Барятинского, Спас-Деменского районов и Обнинска Калужской области .