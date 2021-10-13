Калуга, 13 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Кировском районе у деревни Якимово и на границе Обнинска и Жуковского района проводится активная работа по ликвидации очага африканской чумы свиней (АЧС), сообщает 13 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Сергея Соколовского.

Uv.volganet.ru Осторожно! Чума свиней!

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством государственной ветеринарной службой совместно с органами местного самоуправления, силовыми ведомствами и кировского свинокомплекса ООО «Рассвет Плюс Юг» определены силы и средства для изъятия в угрожаемых зонах свинопоголовья и контроля безопасности проведения последующих ветеринарных мероприятий. Кроме того, определяются места, где будет производиться бескровный убой животных и их сжигание. Обращено внимание на необходимость усиления разъяснительной работы с населением как по вопросам последующей компенсации убытков владельцам свиноводческих хозяйств, так и правилам поведения населения.

В общей сложности в угрожаемые зоны АЧС попали 80 населенных пунктов Боровского, Жуковского Кировского, Барятинского, Спас-Деменского районов и Обнинска Калужской области .