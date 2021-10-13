Москва, 13 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Экспорт вегетарианской продукции, произведённой в Москве, за семь месяцев 2021 года составил 136,36 млн долларов. Об этом 13 октября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

AlexanderStein Шоколад

Он отметил рост поставок по сравнению с теми же периодами 2020 и 2019 годов — на 66,7 и 73,5% соответственно.

«Драйвером развития московского экспорта стали шоколадные изделия, приготовленные без ингредиентов животного происхождения, объём поставок по ним вырос на 54% относительно 2020 года и на 65,9% относительно 2019 года. На шоколад приходится почти 42% столичного экспорта в этой категории, в деньгах это более 57 млн долларов», — рассказал Ефимов.

Заммэра отметил, что увеличение поставок коснулось всех категорий такой продукции. Всего на Москву приходится 14,3% московского экспорта вегетарианских товаров. Столица находится в первой тройке регионов-лидеров.