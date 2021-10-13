Челябинск, 13 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Челябинской области 12 октября зафиксировали ещё 407 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Школьников среди новых пациентов нет. Всего в регионе выявили уже 102 698 заразившихся. Вылечились 86 560 пациентов.

Скончались от COVID-19 ещё 26 человек. С начала пандемии умерших стало уже 3734.