Петропавловск-Камчатский, , 10:23 — REGNUM На первом заседании нового созыва Законодательного собрания Камчатки, которое состоялось 13 октября, депутаты избрали председателя краевого парламента. Им стала Ирина Унтилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Унтилова Kamgov.ru

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За кандидатуру Унтиловой, которую выдвинула фракция «Единой России» проголосовали 24 из 27 присутствующих на заседании депутатов. КПРФ выдвигала на пост спикера кандидатуру Романа Литвинова.

«Я очень надеюсь, что Законодательное собрание 4-го созыва станет площадкой положительного опыта и примера нашей совместной эффективной работы во благо жителей Камчатского края, улучшения качества жизни и развития нашего региона», — сказала Унтилова.

С 2014 по 2020 год Ирина Унтилова являлась первым вице-губернатором Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты нового созыва Законодательного собрания Камчатки переизбралиВалерия Пономарёва представителем региона в Совете Федерации РФ.