Анадырь, 13 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН обнаружили на Чукотке кости самого молодого в истории изучения животных мамонта. Об этом сообщается на сайте научно-исследовательского института.

Mauricio Antón Мамонты

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Так, в июле текущего года во время полевых работ сотрудниками лаборатории геологии кайнозоя и палеомагнетизма института на Чаунской низменности в отложениях первой надпойменной террасы реки Пучевеем был обнаружен череп молодого мамонта (Mammuthusprimigenius) без нижней челюсти с бивнями.

«Бивни отделились от черепа недавно и лежали на расстоянии не более полуметра. Опираясь на положение черепа в разрезе, мы можем предположить, что его возраст не древнее 12 ты. лет назад, и этот мамонт один из самых поздних, или даже самый поздний из известных на Чукотке», — говорится в сообщении.

Ранее ученые считали, что последняя популяция мамонтов обитала на территории острова Врангеля 9−4 тыс. лет назад, а на Чукотке и в Якутии 12 тыс. 300 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, шведские палеонтологи совместно с российскими коллегами изучают останки пещерного льва, жившего примерно 28 000 лет назад на территории современной сибирской Арктики.

Останки молодой самки были обнаружены ещё в 2017 году группой охотников за бивнями мамонтов у одной из якутских рек. Уникальность этих останков заключается в идеальной сохранности мягких тканей, шерсти и даже усов. Во время исследования тигрица получила имя Спарта.

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