Учёные обнаружили на Чукотке кости самого молодого мамонта
Анадырь, 13 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН обнаружили на Чукотке кости самого молодого в истории изучения животных мамонта. Об этом сообщается на сайте научно-исследовательского института.
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Так, в июле текущего года во время полевых работ сотрудниками лаборатории геологии кайнозоя и палеомагнетизма института на Чаунской низменности в отложениях первой надпойменной террасы реки Пучевеем был обнаружен череп молодого мамонта (Mammuthusprimigenius) без нижней челюсти с бивнями.
Ранее ученые считали, что последняя популяция мамонтов обитала на территории острова Врангеля 9−4 тыс. лет назад, а на Чукотке и в Якутии 12 тыс. 300 лет назад.
Как сообщало ИА REGNUM, шведские палеонтологи совместно с российскими коллегами изучают останки пещерного льва, жившего примерно 28 000 лет назад на территории современной сибирской Арктики.
Останки молодой самки были обнаружены ещё в 2017 году группой охотников за бивнями мамонтов у одной из якутских рек. Уникальность этих останков заключается в идеальной сохранности мягких тканей, шерсти и даже усов. Во время исследования тигрица получила имя Спарта.
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