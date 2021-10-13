Ярославль, 13 октября 2021, 10:22 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков не пришёл на заседание муниципалитета Ярославля 13 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как правило, мэр приходит на заседания гордумы. Как отметили депутаты, не пришёл никто и из «иногородних» заместителей мэра. Руководство исполнительной власти представляли Вячеслав Гаврилов и Елена Новик, работавшие в мэрии задолго до назначения Владимира Волкова.
Как пояснил коллегам председатель муниципалитета Артур Ефремов, мэр и отсутствующие заместители находятся «в командировке». С чем именно связана командировка, в пресс-службе мэрии пояснить не смогли.
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