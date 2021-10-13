Ярославль, , 10:22 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков не пришёл на заседание муниципалитета Ярославля 13 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Как правило, мэр приходит на заседания гордумы. Как отметили депутаты, не пришёл никто и из «иногородних» заместителей мэра. Руководство исполнительной власти представляли Вячеслав Гаврилов и Елена Новик, работавшие в мэрии задолго до назначения Владимира Волкова.

Как пояснил коллегам председатель муниципалитета Артур Ефремов, мэр и отсутствующие заместители находятся «в командировке». С чем именно связана командировка, в пресс-службе мэрии пояснить не смогли.

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