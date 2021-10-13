Москва, , 10:31 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел России и Анголы Сергея Лаврова и Тете Антониу состоятся 13 октября в Москве. Ожидается, что министры обсудят развитие двусторонних отношений, а также безопасность и борьбу с терроризмом в Африке, говорится в сообщении российского МИД.

Сергей Лавров во время визита в Анголу Mid.ru

В ведомстве отметили, что переговоры пройдут после того, как Россия и Ангола отпраздновали 45 лет со дня заключения Договора о дружбе и сотрудничестве. За это время отношения двух стран вышли на уровень «доверительного и привилегированного партнёрства».

Лавров и Антониу на встрече рассмотрят реализацию совместных проектов в различных сферах экономики, в том числе в транспорте и сельском хозяйстве, а также проанализируют ход согласования ряда двусторонних договорных документов.

«Планируется подписание соглашения между Минцифры России и профильным ведомством Анголы», — уточнили в МИД.

Также главы МИД обсудят вопросы реформирования Совета Безопасности ООН, современные вызовы и угрозы, в том числе вопросы международной информационной безопасности. В повестку встречи войдёт и обсуждение проблем Африки, обеспечения стабильности и безопасности на этом континенте, миротворческих миссий, борьбы с пандемией коронавируса и террористическими угрозами.

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