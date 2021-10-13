Крит, Греция, 13 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Министр судоходства и островной политики Греции Яннис Плакиотакис прибыл на остров Крит, чтобы осмотреть районы, пострадавшие от землетрясения, произошедшего 12 октября. Об этом сообщает AMNA 13 октября.

Yaelo Землетрясение

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Землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера имело очаговую глубину 8,2 км и произошло в районе моря к юго-востоку от Иерапетры.

Утром министр запланировала встреча с мэром города Сития Йоргосом Зервакисом в мэрии. Сегодня же у него состоится встреча с представителями местных органов власти и других местных органов власти, направленная на немедленное решение проблем, вызванных землетрясением.