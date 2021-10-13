Ижевск, 13 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 октября прививку от коронавируса сделали 419 242 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 332 359 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 3924 жителя республики. 621 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 54 318 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 1628 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в республике провели 1 841 379 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6601 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 4426 исследований.

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