Азов, Ростовская область, 13 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Ростовская область принимает казачью молодёжь со всей России. Сегодня, 12 октября, в Азове стартует Всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне». Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Don-kazak.ru Казачья молодёжь

На спортивном стадионе имени Лакомова казаки-спортсмены из восьми казачьих войск России будут соревноваться в беге, подтягивании, метании, прыжках, стрельбе. Наряду со спортивными состязаниями предусмотрено проведение конкурса на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников.

Для гостей предусмотрен экскурсия в музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии. В 2021 году, несмотря на рост числа заражений коронавирусом, молодые казаки сдадут нормы ГТО на Дону.