Токио, 13 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Вопрос о мирном договоре Японии с Россией нельзя откладывать на будущее. Об этом 13 октября на слушаниях в верхней палате японского парламента заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

S Solomonov Флаги России и Японии

Он подчеркнул, что предметом переговоров с Россией по вопросу мирного договора является вопрос принадлежности четырёх островов Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы островов Хабомаи. По словам Кисиды, такова «последовательная позиция Японии».

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«На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. В правительстве нет изменений в этой позиции», — подчеркнул японский премьер-министр.

Кисида подчеркнул, что разрешение ситуации «нельзя откладывать на будущее следующим поколениям».

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«Решить вопрос принадлежности четырёх островов и заключить мирный договор — таково направление. Мы будем прилагать усилия, основываясь на предыдущих двусторонних соглашениях, включая договоренности в Сингапуре в 2018 году», — добавил Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшегося в Сингапуре в ноябре 2018 года 23-го раунда переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным стороны «договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что РФ не согласна с утверждениями Токио по поводу суверенитета над южной частью Курил, так как эта территория является российской.