Нур-Султан, , 10:18 — REGNUM Законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Казахстана по вопросам смертной казни одобрила 13 октября нижняя палата парламента (Мажилис) страны. Трансляция заседания велась на сайте казахского парламента.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этого законопроекта, из 13 статей Уголовного кодекса предлагается исключить смертную казнь и оставить ее только за особо тяжкие преступления военного характера.

Также известно, что указанные изменения в законодательство Казахстана были разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, который направлен на отмену высшей меры наказания. Страна ратифицировала этот протокол в январе текущего года.

«Вносимые изменение и дополнения в Уголовный кодекс предусматривают исключение смертной казни из 13 статей Уголовного кодекса. Устанавливаются пределы применения данного вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время», — отметил заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.

Отметим, в действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям, в то же время, суд может взамен нее вынести приговор о пожизненном лишении свободы.