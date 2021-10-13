Астана, 13 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Казахстана по вопросам смертной казни одобрила 13 октября нижняя палата парламента (Мажилис) страны. Трансляция заседания велась на сайте казахского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Согласно этого законопроекта, из 13 статей Уголовного кодекса предлагается исключить смертную казнь и оставить ее только за особо тяжкие преступления военного характера.

Также известно, что указанные изменения в законодательство Казахстана были разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, который направлен на отмену высшей меры наказания. Страна ратифицировала этот протокол в январе текущего года.

«Вносимые изменение и дополнения в Уголовный кодекс предусматривают исключение смертной казни из 13 статей Уголовного кодекса. Устанавливаются пределы применения данного вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время», — отметил заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.

Отметим, в действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям, в то же время, суд может взамен нее вынести приговор о пожизненном лишении свободы.