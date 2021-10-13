Владивосток, 13 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Члены «Авиапоиска» Дальнего Востока нашли во Владивостоке могилу семьи, которая погибла 22 июля 1989 года на Шаморовской трассе. На их машину упал военный вертолёт Ка-27ПС.

Mchs.gov.ru Крушение вертолета

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По информации vlad.mk.ru, трагедия произошла на дороге, которая вела в сторону Шаморы. В автомобиле «Москвич» ехали супруги Мельник и двое детей. На их машину упал вертолёт, который до этого врезался в автобус и металлическую ферму. От удара вертолёт взорвался. Все пассажиры машины и четверо членов экипажа сгорели заживо на месте.

Вертолёт был из состава 710-го отдельного противолодочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. База была на аэродроме Новонежино. Именно туда вертолёт должны были перегнать с аэродрома Сухая Речка.

Известно, что в составе экипажа точно были командир вертолёта старший лейтенант Шевченко и летчик-инструктор Золотухин, который накануне трагедии получил орден Красной Звезды и ещё двое человек.

Есть версия, что экипаж был не трезв. Золотухин во время полёта взял управление вертолётом на себя. Сохранилась запись переговоров членов экипажа, где Золотухин говорит Шевченко: «Разве так летают! Давай, покажу…».

Экипаж изменил маршрут по своей воле и снизился на критичную высоту в 23 метра. Из-за этого вертолет столкнулся с деревом и обрубил верхушку несущим винтом на скорости 220 км/ч. Полет продолжился и после этого: вертолёт продолжил срубать верхушки деревьев и двигаться над дорогой.

В какой-то момент вертолёт задел встречный автобус, уклонился и столкнулся с металлической трубой и упал на автомобиль «Москвич». После этого вертолет взорвался.

Поисковикам удалось найти могилу семьи, узнать возраст и имена погибших, которые были в «Москвиче». Главу семейства звали Александр, жену — Галина, детей Ярослав (8 лет) и Александр (7 лет).⠀

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Подмосковье.