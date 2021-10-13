Ижевск, 13 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 октября провели 1 841 379 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6601 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 4426 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 человек. Накануне скончались также 30 жителей республики.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2355 человек.

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