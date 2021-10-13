Тегеран, , 10:15 — REGNUM Тегеран имеет доказательства того, что во время войны в Нагорном Карабахе в Азербайджан присылали подразделения террористических группировок. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью Иранскому национальному радио.

Иран МИД Иван Юдинцев © REGNUM

«Иран располагает записями их разговоров, которые были получены с помощью разведки», — сказал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Хатибзаде подчеркнул, что Тегеран, хоть и выступал против силового решения карабахского конфликта, приветствовал итоги войны в Карабахе, когда часть территории перешли под контроль Баку. Представитель МИД Ирана также заявил о стремлении Тегерана в урегулировании армяно-азербайджанских отношений.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Тегераном и Баку напряжены. 15 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу. Иран 1 октября начал масштабные учения возле азербайджанской границы. 11 октября Азербайджан начал военные учения в Каспийском море.

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