Благовещенск, 13 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Благовещенске найдено тело мужчины. Его личность не установлена, зато известно, что он был убит ножом, написало AmurInfo. Возбуждено уголовное дело.

Ben Smith Труп

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Тело обнаружила жительница Благовещенска в заброшенных казармах на пересечении улиц Зейская и Больничная. Она вызвала полицию и скорую помощь. Изначально предполагалось, что человек скончался от переохлаждения. Однако в следственном комитете эту версию опровергли.

«Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас мы проводим расследование», — пояснили в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Признаки насильственной смерти выявили медработники во время осмотра погибшего. На теле мужчины обнаружено ножевое ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в лесу в районе посёлка Шахтерск найдено тело 58-летнего местного жителя. Организована проверка для установления причин смерти. Тело сахалинца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.