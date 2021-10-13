Ижевск, 13 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне скончались также 30 жителей республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте 32, 40, 58, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 80, 84, 86, 89, 92 и 95 лет, а также мужчины в возрасте 58, 63, 66, 68, 75, 79, 80, 85, 89 лет и 91 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2355 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в регионе выявили 331 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 320 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 57 256 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8937 жителей.

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