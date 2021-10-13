Вашингтон, 13 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Компания Mopar (дочернее предприятие Stellantis) представила тизерные изображения модифицированных внедорожников Jeep и пикапов Ram. Эскизы размещены на сайте Stellantis.

Stellantis Эскизы Mopar для выставки SEMA 2021

Модели будут представлены на тюнинг-выставке SEMA в Лас Вегасе. Мероприятие пройдет со 2 по 5 ноября.

Судя по изображениям, компания представит модернизированные варианты Wrangler и новую версию пикапа Ram. На первом эскизе изображен внедорожник с надписью Jeep Wrangler Rubicon в окружении северного сияния.

На втором тизере показан пикап Ram, который едет по пустыне. На модели можно рассмотреть название марки, а буксировочная проушина окрашена в синий оттенок.

Третий эскиз также демонстрирует пикап марки Ram. Только модель явно находится в лесу, а рядом находится палатка. Вероятно, дизайнеры хотели подчеркнуть таким образом, что модель создана для путешествий.

Салон внедорожника Wrangler изображен на четвертом тизере. А на пятом изображении можно уловить очертания классической модели Jeep, который напоминает армейскую модель старого образца.

Ранее компания Stellantis начала поставки моторы российской сборки в страны Евросоюза. Сборка двигателей налажена в Калужской области на заводе «ПСМА Рус».

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