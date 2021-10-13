Ижевск, 13 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 октября выявили 331 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 320 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 57 256 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 75 детей в возрасте до 14 лет и 68 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 313 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 45 964 человека. Скончались 2355 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 30 летальных случаев. Накануне скончались также 30 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8937 жителей. Из числа получающих лечение 7103 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1813 человек — в состоянии средней степени тяжести, 581 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 12 октября прививку от коронавируса сделали 415 318 человек. Второй компонент препарата получили 331 738 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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