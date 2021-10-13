Курган, 13 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Курганской области из числа привитых от коронавируса лишь 3% заболели COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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На сегодня от коронавируса в регионе привиты, по данным штаба, 261 376 человек.

«Летальность от COVID-19 в регионе составляет — 3,4% (РФ — 4,3%). Вакцина предотвращает тяжелое течение заболевания и значительно снижает риск смерти. Это признано во всем мире», — сообщают в оперштабе Курганской области.

Напомним, в Курганской области с 13 октября вводится обязательная вакцинация ряда категорий граждан.