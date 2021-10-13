Чебоксары, 13 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Чувашии на 40-й неделе текущего года (4−10 октября) зарегистрировали 9541 случай заболевания ОРВИ, что больше показателей предыдущей недели на 2,1% и среднемноголетнего уровня заболеваемости ОРВИ на 65,4%. Превышают республиканские показатели заболеваемости в городах Чебоксары (1227 случаев на 100 тыс. человек), Шумерля (899,3) и Канаш (875,1), сообщает управление Роспотребнадзора по Чувашии.

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Среди детей до 17 лет доля заболевших ОРВИ составляет 35,9%. На 6,4% отмечается рост заболеваемости среди детей до двух лет, на 21,9% — среди детей от трех до шести лет, на 13,3% — подростков. Снижение заболеваемости фиксируется среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — на 12,4%. На уровне прошлой недели сохраняется заболеваемость среди взрослого населения.

За истекшую неделю на возбудители гриппа и ОРВИ обследовали 47 больных. У 24 человек определили возбудители не гриппозной этиологии (парагрипп и аденовирус).

По состоянию на 11 октября в Чувашии привито против гриппа 201 713 человек, из них 65 843 — несовершеннолетние. Прививками охвачено 16,7% населения региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 62 регионах России из 85.

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