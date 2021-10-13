Тбилиси, , 10:10 — REGNUM На данный момент петицию за освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюремном заключении, подписали свыше 51 тыс. человек. Об этом 13 октября сообщается на сайте документа.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом указанная петиция была создана 7 октября и адресуется правительству Грузии. Согласно указаниям в этом документе, для того, чтобы петиция была передана адресату, ее должно подписать не менее 75 тыс. человек.

В то же время, в Грузии у петиций только рекомендательный характер и они не обязывают власти к принятию решений.

Отметим, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и после этого в знак несогласия с обвинениями в свой адрес — по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили — объявил голодовку и назвал себя «политическим заключенным».