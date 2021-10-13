Элиста, 13 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Калмыкии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом на дистанционный режим обучения частично перешли школы, закрыты группы в детских садах. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

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В настоящее время на «дистант» перешёл 41 школьный класс. Временно закрыты три группы в детских садах. По словам Санджиева, если осенние школьные каникулы не помогут прервать цепочку передачи инфекции, то дни отдыха для ребят могут продлить.

Напомним, что в Калмыкии детские сады из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией не работали около года. Дошкольные учреждения вновь приняли детей только в апреле 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии до 24 октября действует режим коронавирусных ограничений.