Екатеринбург, 13 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Дорожное освещение в Екатеринбурге отсутствует на 300 км дорог. Вице-мэр Алексей Бубнов отметил, что с учетом текущего финансирования обеспечение освещения на этих дорогах представляется возможным лишь в течение 20 лет, сообщает eanews.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение

По данным информресурса, 70% опор освещения построены в 70-е годы XX века и используются дольше нормативного срока.

На улице Малышева проблема стоит наиболее остро, поскольку столбы находятся в аварийном состоянии. На ситуацию обратил внимание руководитель муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» Николай Петухов.

«Когда слышат объемы финансирования, все прячут головы, как будто проблемы нет. Опоры уже самостоятельно падают, они опасны для людей» — заявил Петухов на заседании думской комиссии по городскому хозяйству.

По данным МБУ «Горсвет», в Екатеринбурге по ночам функционирует 39,3 тыс. светильников, траты из муниципального бюджета на свет составляют 200 млн рублей в год.