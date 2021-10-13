Москва, 13 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Москве с сентября госпитализированы более 280 детей с коронавирусной инфекцией, сообщили 13 октября в оперативном штабе столицы, комментируя решение о проведении экспресс-тестирования в московских школах.

Pixabay.com Тест

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Всего с начала пандемии заболели ковидом более 180 тыс. детей, а в сентябре заболеваемость выросла по сравнению с августом в 2,5 раза. Также дети чаще, чем взрослые, заражают остальных членов своей семьи, рассказали в штабе.

Отмечается, что экспресс-тесты являются быстрым и эффективным способом выявить заболевание. Из носа ватной палочкой, гибкой и мягкой, берётся мазок, а результат появляется уже через 15 минут. Процедура является безболезненной, её можно провести самостоятельно без привлечения медицинских специалистов, а сами тесты для самодиагностики можно приобрести и в аптеках.

Если родители не желают, чтобы исследование проводили медработники или педагоги, они могут сами сделать экспресс-тест своему ребёнку, приехав в назначенное школой время. В штабе уточнили, что экспресс-тестирование будет проводиться раз в две недели по предварительно составленному графику.

«В классах — во второй половине урока или во время классного часа, минимально прерывая учебный процесс (экспресс-тестирование всего класса займет до 25 минут). В дошкольных группах — в удобное время в течение дня. Тестирование будут проводить в классах, благодаря чему потоки учеников будут разведены», — говорится в сообщении.

Семья может отказаться от сдачи экспресс-теста, одна в этом случае школа попросит раз в две недели приносить подтверждение отрицательного ПЦР-теста для допуска школьника на занятия. При этом для проведения экспресс-теста не будет запрашиваться письменное согласие, поскольку процедура не является медицинской.

Если результат теста окажется положительным, он не будет основанием для введения карантина и признания ребёнка заболевшим. О результате сразу же сообщат родителям. Ребёнка направят домой (в сопровождении родителей или самостоятельно, если он обучается в старших классах). По месту жительства направят из поликлиники врача, и дальнейшие решения будут приниматься по результатам обследования.