Уфа, 13 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на электроопору в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области ДТП

Сообщается, что утром 13 октября на улице Революционная около дома № 156 автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находился 24-летний водитель, наехал на электроопору со светофором.

Отмечается, что в результате этого ДТП молодой человек и девушка, которые ехали в этом автомобиле, получили тяжелые травмы. Их срочно доставили в медучреждение. Водитель автотранспортного средства отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе опрокинулся автомобиль с молодыми людьми.