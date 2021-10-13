Токио, , 10:03 — REGNUM Вести переговоры с Россией о заключении мирного договора правительство Японии намерено на основе уже имеющихся договоренностей. Такое заявление 13 октября во время парламентских дебатов сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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«Япония будет заниматься [этим вопросом] на основе имеющихся двусторонних договоренностей, в том числе достигнутых в Сингапуре», — сказал председатель японского правительства, вновь указав на позицию Японии, в соответствии с которой суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил.

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«Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — цитирует ТАСС Кисиду.

Напомним, по итогам состоявшегося в Сингапуре в ноябре 2018 года 23-го раунда переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным стороны «договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы. Он добавил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориальной проблемы.

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В ответ на это заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что РФ не согласна с утверждениями Токио по поводу суверенитета над южной частью Курил, так как эта территория является российской.