Москва, , 10:19 — REGNUM Первый бригадный комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 поступил в войска, которые прикрывают Москву и Центральный промышленный район. Об этом сообщает 13 октября источник, близкий к военному ведомству.

ЗРС С-500 «Прометей» Militaryarms.ru

Он добавил, что второй бригадный комплекс С-500 войска получат в первой половине 2022 года в рамках «многолетнего контракта». Дату передачи первого комплекта источник не раскрыл.

«Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечено, что речь идёт о войсках 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Как сообщало ИА REGNUM, после успешных государственных испытаний начались поставки новейшей ЗРС С-500 в Вооружённые силы России. Об этом в середине сентября заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

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