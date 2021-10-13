Петропавловск-Камчатский, , 10:01 — REGNUM Депутаты нового созыва Законодательного собрания Камчатки переизбрали Валерия Пономарёва представителем региона в Совете Федерации РФ. Решение было принято на первом заседании 13 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Камчатка. «Единая Россия». Валерий Пономарев. «Порядочность. Компетентность. Обязательность» Дмитрий Загорский © ИА REGNUM

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Валерий Пономарёв был выдвинут на должность сенатора фракцией «Единой России». Его кандидатуру одобрили 23 из 27 присутствующих на заседании депутатов.

Пономарёв является бессменным представителем Камчатке в Совфеде с 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Камчатского края Валерий Пономарёв в 2019 году увеличил свой официальный доход более чем на 400 млн рублей. Он задекларировал доход в сумме 2 767 501 796 рублей. Таким образом, ежедневный доход Пономарёва составил 7,582 млн рублей.