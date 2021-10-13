Индиан-Уэллс, США, 13 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:0, 6:4.

si.robi Карен Хачанов

Хачанов шесть раз подал навылет, допустил одну двойных ошибок и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В четвёртом круге Хачанов сыграет с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.