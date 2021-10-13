Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Девятилетняя девочка получила травмы и была госпитализирована после того как посетила картинг-клуб в одном из ТРЦ на севере Санкт-Петербурга. Прокуратура города начала проверку. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

(сс) rawpixel Травма

Травмирование ребенка произошло 11 октября в картинг-клубе, расположенном в одном из торговых центров на проспекте Культуры.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей, — уточнили в ведомстве. — По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Как рассказал ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, школьница была пассажиром картинга. Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с бетонным препятствием. Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в детскую городскую больницу. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.