Цинь Шихуан, 13 октября 2021, 13:16 — REGNUM Недавно некоторые тайваньские политики выдвинули заявления о том, что «неправильно приводить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 2758 для недопущения вступления Тайваня в Организацию Объединенных Наций». В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил:
«ООН — это межправительственная международная организация, состоящая из суверенных государств. Резолюция №2758 Генеральной Ассамблеи, принятая в 1971 году, полностью решила вопрос о представительстве Китая в Организации Объединенных Наций в политическом, юридическом и процедурном отношении. Специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций и Секретариат Организации Объединенных Наций должны соблюдать принцип единого Китая и резолюцию 2758 ГА ООН в любых делах, связанных с Тайванем. Как провинция Китая Тайвань вообще не имеет права вступать в Организацию Объединенных Наций. Многолетняя практика в полной мере показала, что Организация Объединенных Наций и большинство ее государств-членов признают, что в мире существует только один Китай и что Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории, и полностью уважают осуществление Китаем суверенитета над Тайванем».
Выступление Чжао в ответ на заявления тайваньских политиков вызвало бурный отклик среди китайских пользователей Сети, которые оставили десятки тысяч сообщений под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV.
«В провинции Фуцзянь не может быть более одного города уровня провинции», — заявил издевательски пользователь «Стучись, если любишь», намекая на то, что Тайвань — это даже не самостоятельная провинция, а часть Фуцзяни.
«После зимней Олимпиады возвращение Тайваня можно будет смело ставить в повестку дня!!!» — отметил «Разрешите свои печали».
«Необходимо как можно скорее все объединить! И прямо под китайской юрисдикцией! И не по принципу «одна страна, две системы». С тех пор как Гонконг так долго возвращался в Китай, иностранные державы все время организовывали там хаос, не говоря уже о Тайване!» — возмутился один из комментаторов.
«Гонконг в целом стабилизировался, и я чувствую, что нам нужно разобраться с Тайванем сейчас. Я надеюсь, что это случится как можно скорее, и я доживу до того дня, когда в Китае не будет «особой зоны», — поддержал «Двенадцатый лунный месяц».
«После воссоединения все партии на Тайване должны распуститься. Не может быть никаких партий. Должна быть одна страна, одна система. Никаких особых зон, я считаю, что 95% наших соотечественников не хотят видеть ничего подобного впредь. Как и в случае с Гонконгом, очевидно, что гонконгские доллары используются. В прошлом Гонконг словно (был) зарубежной страной, куда гражданам Китая нужно было получать визу. Так что после возвращения у вас должна быть одна страна, одна система!» — уверен «Торговый автомат амбиций».
Пользователи еще раз подчеркнули, что есть только один Китай, и это Китайская Народная Республика. А нахождение ее в составе членов Генеральной Ассамблеи ООН только подтверждает это.
«Я впервые услышал, как министерство иностранных дел использует слово «провинция Тайвань» для описания!» — попал в точку «Подкова».
«Тайвань — это просто название места, точно так же, как Гуанчжоу и Фуцзянь, за ним кроется единый Китай. Китайская Республика — это всего лишь вооруженный сепаратистский режим, а в мире существует только один Китай!» — постулировал «На пороге весеннего рассвета».
Напомним, что Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758 была принята 25 октября 1971 года и обеспечила «Восстановление законных прав КНР в ООН». Согласно резолюции, право председательства в организации перешло от Республики Китай (Тайвань) к Китайской Народной Республике, включая место постоянного члена Совбеза ООН. После 1949 года Китайская Республика де-факто контролирует только остров Тайвань. Председатель КНР Си Цзиньпин, по мнению ряда экспертов, хочет присоединить Тайвань до конца его срока правления.