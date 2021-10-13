Индиан-Уэллс, США, 13 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6.

si.robi Анна Калинская

Калинская ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, две ошибки подаче и 4 из 8 брейков.

В четвертьфинале турнира Калинская сыграет с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.