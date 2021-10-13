Благовещенск, 13 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Трансграничный мост из столицы Приамурья Благовещенска в город Хэйхэ (Китай) готов принимать транспорт. Движение по нему пока не открывают из-за процедуры тестирования пунктов контроля при проезде через границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе правительства региона.

Инстаграм Александра Козлова Мост Благовещенск — Хэйхэ

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«Международный автомобильный мост, связывающий Россию и Китай, стоит в ожидании открытия движения транспорта. Ведомствами проводятся мероприятия, направленные на отладку технологических процессов функционирования транспортно-логистического механизма с пересечением государственной границы», — рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Процесс прохождения через границу тестируют представители профильных министерств, пограничная и таможенная службы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Ведомства отрабатывают различные сценарии, чтобы максимально быть готовыми к запуску движения по мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, за проезд транспортных средств из Амурской области в городской округ Китая Хэйхэ будет установлена плата до 9,5 тыс. рублей. Такая стоимость указана в распоряжении правительства Амурской области.