Пермь, 13 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Художественным руководителем Пермского ТЮЗа станет Константин Яковлев, ранее занимавший должность главного режиссера театра. В настоящее время идёт процесс оформления документов, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

В Пермском ТЮЗе Яковлен поставил спектакли «Гуд бай, Берлин», «Гарольд и Мод», «Побег из Простоквашино».

Стоит отметить, Константин Яковлев окончил Новосибирский театральный институт по специальности «Актер театра драмы и кино». Имеет диплом Российского университета театрального искусства — ГИТИС по специальности «Режиссёр музыкального театра».

С 2013 года Яковлев работал главным режиссёром Алтайского государственного музыкального театра.