Ярославль, 13 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославской области 12 октября в 10.40 на 11-м километре Юго-западной окружной дороги столкнулись рейсовый «ПАЗ» и грузовой автомобиль МАН с полуприцепом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

Аварийный знак

В результате аварии в больницу были доставлены пять человек.

«Три женщины 1945, 1997, 1972 года рождения и две девушки 2004 года рождения. Все нуждаются в амбулаторном лечении», — уточнили в пресс-службе.

На месте ДТП работала полиция, следователи и врачи. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Автобус какого маршрута попал в аварии, в полиции уточнить не смогли.