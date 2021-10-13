Иркутск, 13 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Иркутской области ширится круг недовольных шестидневной учёбой в школах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября соответствующую петицию подписали более 10 тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

«Во многих школах города Иркутска введена шестидневная неделя обучения, что на настоящий момент не запрещена законодательством. Для всех школьников это огромная нагрузка! У взрослого человека-пятидневная рабочая неделя, а у детей шестидневная!

Многие ребята посещают кружки, секции, в том числе и по субботам. С учетом огромного количества домашних заданий, у детей на отдых практически не остается времени, они устают физически и морально. Из-за шестидневной учебной недели нет возможности семейного отдыха. Учеба по субботам лишает полноценного законного выходного права на отдых родителям», — отмечается, в частности, в воззвании, которое направлено в министерство образования региона.

По мнению некоторых родителей учеников, занятия по субботам (выходной день) для детей и подростков воспринимается как наказание, тем самым вызывает или усиливает негативные эмоции по отношению к школе.

Как сообщало ИА REGNUM, известие о том, что к 1 сентября 2022 года алтайские школы в соответствии с новыми образовательными стандартами (ФГОС) переведут на пятидневную учебную неделю, далеко не все встретили с воодушевлением.

«В прошлом году у дочери в седьмом классе три дня было по семь уроков, два — по шесть и четыре урока в субботу. Если раскидать на пятидневку, то это три дня по семь уроков и два по восемь… Это не считая дополнительного образования. Пусть лучше шестидневка», — отмечала Наталья Федосеенко.

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