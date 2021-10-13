Москва, 13 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Автопроизводитель КамАЗ представит электробус нового поколения в 2022 году. Об этом сообщил директор по пассажирскому транспорту компании Самат Саттаров на форуме «Общественный транспорт — 2021» в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробус

«Уже в 2022-м мы представляем электробус нового поколения, на котором будет отсутствовать дизельный отопитель, здесь уже будет батарея 200 кВт/ч», — сказал представитель КамАЗа.

Он также отметил, что электробусы нового поколения можно будет оборудовать системой ADAS. Кроме того, автопроизводители увеличат запас хода модели до 100 км.

По словам Саттарова, в настоящий момент доля КамАЗа достигла 80% от всего рынка электробусов России. Он также выразил надежду на то, что электробусы компании появятся не только в Москве, но и в других городах страны.

Напомним, в начале сентября КамАЗ представил в Подмосковье в рамках международной выставки Comtrans 2021 первый российский водородный электробус «КамАЗ-6290».

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