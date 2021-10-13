Киев, , 09:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский стал «проблемой» для западных стран, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, именно с такой позицией в Москву приехала помощник госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

«Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского, — сказал Волошин в эфире телеканала «Первый независимый». — Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый».

Он добавил, что у Соединенных Штатов есть понимание того, что устроить какую-либо эскалацию может только власти Украины, так как весной глава Белого дома Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и во многом благодаря этому «Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует».

«И Нуланд в этой связи явно услышит то же самое: «Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России с трехдневным визитом находится заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. 12 октября она провела встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, в ходе встречи обсуждали двухсторонние отношения России США. Прошедшие переговоры она назвала конструктивными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение контактов замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд по украинской тематике не исключено.

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