Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 13 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Ростовской области произошла авария с участием микроавтобуса, водитель которого скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

О дорожно-транспортном происшествии в переулке Станционном в Каменске-Шахтинском стало известно примерно в 14:50 мск. Водитель микроавтобуса Hyundai County, предположительно, потерял сознание за рулём и въехал на стоящие LADA Granta и Nissan X-Trail. В последствии у виновника аварии наступила биологическая смерть.

По данному факту организована проверка, в ходе которой будет восстановлена картина случившегося.