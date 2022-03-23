Уфа, 13 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Перечень категорий жителей Башкирии, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, определило управление Роспотребнадзора по региону. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень

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Так, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Башкирии от 12 октября 2021 года обязательной вакцинации подлежат лица старше 60-и лет, сотрудники медицинских, санаторно-оздоровительных и фармацевтических организаций, образовательных организаций, включая работников учреждений дополнительного образования.

Также прививку от COVID-19 обязательно должны получить сотрудники организаций социального обслуживания населения и соцзащиты, МФЦ, граждане, которые проживают в организациях социального обслуживания, сотрудники организаций транспортной инфраструктуры и транспорта, сотрудники государственного контрольного органа в пункте пропуска чepeз государственную границу, правоохранительных органов, служащие, работники учреждений уголовно-исполнительной системы.

В перечень входят также граждане, которые трудятся вахтовым методом, добровольцы, военнослужащие и подлежащие призыву на военную службу граждане.

Обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники предприятий сферы услуг:

— торговли;

— салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

— бытовых услуг, в том числе, прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

— общественного питания;

— клиентских подразделений финансовых организаций; — организаций, оказывающих услуги почтовой и других видов cвязи;

— пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;

— жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

— культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

— досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);

— детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания;

— услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

— массовых, физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридических, типографских услуг;

— гостиничных, туристических услуг;

— информационных услуг;

— услуг аптек и ветеринарных организаций;

— услуг клининговых компаний, услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ритуальных услуг;

— услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

— услуг охранных предприятий;

— услуг доставки, курьерских услуг

Прививки от COVID-19 обязаны также поставить муниципальные, государственные гражданские служащие, сотрудники органов исполнительной власти Башкирии и местного самоуправления, лица, которые обучаются в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования старше 18 лет, а также проходящие производственную практику вне структурных подразделений образовательных организаций.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в республике и возникновения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

«Постановление предписывает руководителям организаций и ведомств организовать вакцинацию своих коллективов», — говорится в сообщении пресс-службы.