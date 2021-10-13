Москва, 13 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум.

Статья ДмитрияМедведева — ещё один сигнал руководству Украины, но тактика ожидания «вменяемого руководства» неверна. Об этом 13 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов Украина

«Наверное, статью Медведева можно назвать ещё одним сигналом Украине отроссийской власти. После известной статьи Владимира Путина. В статье констатируютсяизвестные факты, но их стоит озвучить снова — Украина находится подпрямым иностранным управлением, и переговоры с нынешней киевскойвластью вести бессмысленно, хотя бы из-за её недоговороспособности», — заявил эксперт.

«Однако можно поспорить с тезисом Медведева о том, что стоит «дождаться появления вменяемого руководства на Украине». Сидеть и ждать на берегу, когда река пронесёт труп твоего врага — не совсем верная стратегия в случае с Украиной», — считает Дудчак.

«На сегодняшний день на Украине установлена бандеровская диктатура, вражеская и враждебная России власть, она не поставлена народом. В комфортных, практически парниковых условиях, когда эту власть не просто не беспокоят, в которых она поддерживается всем Западом, она может существовать очень долго, продолжая издеваться над народом, и реализовывать политику сознательной деиндустриализации и депопуляции», — сказал политолог.

«Необходимо поддержать всеми доступными способами, «мягкой» и «жёсткой» силой, всех, кто способен оказывать сопротивление киевской диктатуре», — заключил эксперт.

Напомним, что 11 октября в одном из российских изданий вышла статья бывшего президента РФ, а ныне замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, в которой политик высказал уверенность в бессмысленности переговоров с руководством Украины.